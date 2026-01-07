«Барселона» одержала 28 разгромных побед при Флике за 87 матчей. Сегодня – 5:0 над «Атлетиком»

«Барселона» одержала 28-ю разгромную победу при Ханси Флике.

«Барселона » обыграла «Атлетик » со счетом 5:0 в полуфинале Суперкубка Испании. Это 28-я крупная победа «блауграны» за 87 матчей под руководством Ханса-Дитера Флика.

При немце сине-гранатовые в третий раз разгромили «Атлетик» – ранее было 3:0 и 4:0.

«Барселона» также дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1). Три разгромных победы были одержаны над «Валенсией» (7:1, 5:0, 6:0).

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорка» (5:1, 3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0) и «Олимпиакос» (6:1).

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Испании.