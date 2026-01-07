Гурцкая о российском тренере для «Спартака»: «Гарантированный результат даст только Слуцкий. У него чемпионский опыт, подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае непросто»

Тимур Гурцкая: только Слуцкий принесет гарантированный результат «Спартаку».

Тимур Гурцкая считает, что среди российских тренеров «Спартаку» подходит только Леонид Слуцкий.

– Не вижу сейчас тренера русского для «Спартака», кроме Слуцкого.

– С чего бы?

– Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат, кроме Слуцкого. Его может дать только Слуцкий.

– Поясни точку зрения.

– Я так скажу: у него есть большой опыт. Чемпионский опыт. Есть опыт, приобретенный в разных странах, есть выработанная методика общения, есть подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае – это непросто.

– Чем Слуцкому может быть интересен проект «Спартака»?

– Если это будет проект на 3-4 года. Если он почувствует, что они готовы вкладываться в команду, чтобы она стала чемпионом, – сказал агент.