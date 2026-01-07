Оби Микел о «Челси»: «Абрамович приводил топ-тренеров под стать команде. Моуринью, Хиддинк, Конте – все брали трофеи. Но стоило перестать выигрывать... Роману нужны были только победы»

Джон Оби Микел: Абрамович увольнял тренеров, когда они переставали выигрывать.

Джон Оби Микел поговорил о склонности Романа Абрамовича менять тренеров «Челси».

«Говорят, что мы постоянно меняли тренеров, но эти тренеры завоевывали трофеи. Проблемы начинались тогда, когда они переставали выигрывать. Тогда их увольняли – это нормально. Роман именно так и поступал.

Моуринью выигрывал, Хиддинк выигрывал, Конте выигрывал – все они выигрывали трофеи. Но стоит вам перестать побеждать при Романе... Дело в том, что он любит клуб настолько сильно, что хочет видеть только победы, хочет праздновать в конце сезона, видеть радость болельщиков. Потому что фанатов радует только то, что клуб движется в правильном направлении и завоевывает трофеи. И Роману это нравилось. Если ты перестаешь побеждать, тебе дается немного времени на исправление ситуации, а затем тебя увольняют.

Но он всегда приводил тренеров, подходящих нашей раздевалке, топ-футболистам с собственным эго. В нашей команде было полно капитанов сборных, выдающихся игроков. Вот почему Роману нужно было приводить топ-тренеров, способных прийти и контролировать ситуацию.

И вот почему я хочу посмотреть, что будет дальше сейчас. Если и дальше приводить неопытных тренеров для работы с этим неопытным составом, то у вас будет явный потолок, команду можно будет поднять только до определенного уровня. Владельцам нужно это понять», – сказал экс-хавбек «Челси ».