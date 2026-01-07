  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шелви о зависимости от снотворного: «Я жил в Турции один. После тренировок принимал 3-4 таблетки и отключался до утра. Не хотел толстеть, распивая пиво в пабе»
13

Шелви о зависимости от снотворного: «Я жил в Турции один. После тренировок принимал 3-4 таблетки и отключался до утра. Не хотел толстеть, распивая пиво в пабе»

Джонджо Шелви рассказал о зависимости от снотворного.

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Ньюкасла» и сборной Англии Джонджо Шелви высказался о зависимости от снотворного. 

– Я уехал в Турцию на 18 месяцев и жил один, и это было самое трудное, что я когда-либо делал в своей жизни. В итоге я стал зависим от снотворного, потому что возвращался домой с тренировки и хотел убить время. Я думал: «Что мне теперь делать?»

Я жил в мусульманском городе. Там было около трех ресторанов. Чтобы убить время, я просто пил три или четыре таблетки снотворного и отключался до следующего утра, а потом шел на тренировку.

– И это превратилось в зависимость. Это был просто способ уйти от реальности?

– Да, а потом я переехал в Стамбул. Стамбул был немного более оживленным городом. Там можно было развлечься… Но я снова был там один. Я не из тех, кто любит развлекаться в одиночку. Я ненавижу быть один.

Я думал, что мог пить в одиночку, чтобы убить время. Но футболисту алкоголь не подходит. Это плохой инструмент. Я решил, что вместо того, чтобы пить, я продолжу принимать снотворное. Так что это был способ убить время. Понимаешь, что я имею в виду? Я не хотел толстеть, распивая пиво в пабе. Так что я возвращался домой после тренировок и пил снотворное.

Я приходил домой в час, в половине первого, в три часа. Я немного перекусывал, и это был мой последний прием пищи. А потом я принимал три или четыре таблетки снотворного, просыпался около 12 часов ночи и принимал еще три или четыре таблетки. А затем просыпался на тренировку на следующий день.

Честно говоря, это разрушило мои отношения с детьми, – сказал Шелви в подкасте Undr the Cosh. 

В Турции англичанин выступал за «Ризеспор» и «Еюпспор». 

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33571 голос
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
logoЛиверпуль
logoвысшая лига Турция
logoНьюкасл
logoДжонджо Шелви
logoпремьер-лига Англия
logoЕюпспор
logoРизеспор
logoСборная Англии по футболу
алкоголь и спорт
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В отеле, где отравились члены академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
16 минут назад
Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. У вингера «Барсы» два гола в 4 матчах месяца
16 минут назад
«Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения
29 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
49 минут назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
сегодня, 16:58
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
сегодня, 16:50
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Ромеро получил дополнительную дисквалификацию на 1 матч и штраф в 50 тысяч фунтов за удаление в игре с «Ливерпулем»
3 минуты назад
Де Дзерби о проигрыше «ПСЖ» по пенальти в Суперкубке: «Я никогда не плакал после поражений, а сегодня расплакался. «Марсель» заслуживал победить лучшую команду Европы»
7 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
30 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
34 минуты назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
51 минуту назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
56 минут назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
сегодня, 16:48
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59