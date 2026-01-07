Шелви о зависимости от снотворного: «Я жил в Турции один. После тренировок принимал 3-4 таблетки и отключался до утра. Не хотел толстеть, распивая пиво в пабе»

Джонджо Шелви рассказал о зависимости от снотворного.

Бывший полузащитник «Ливерпуля », «Ньюкасла » и сборной Англии Джонджо Шелви высказался о зависимости от снотворного.

– Я уехал в Турцию на 18 месяцев и жил один, и это было самое трудное, что я когда-либо делал в своей жизни. В итоге я стал зависим от снотворного, потому что возвращался домой с тренировки и хотел убить время. Я думал: «Что мне теперь делать?»

Я жил в мусульманском городе. Там было около трех ресторанов. Чтобы убить время, я просто пил три или четыре таблетки снотворного и отключался до следующего утра, а потом шел на тренировку.

– И это превратилось в зависимость. Это был просто способ уйти от реальности?

– Да, а потом я переехал в Стамбул. Стамбул был немного более оживленным городом. Там можно было развлечься… Но я снова был там один. Я не из тех, кто любит развлекаться в одиночку. Я ненавижу быть один.

Я думал, что мог пить в одиночку, чтобы убить время. Но футболисту алкоголь не подходит. Это плохой инструмент. Я решил, что вместо того, чтобы пить, я продолжу принимать снотворное. Так что это был способ убить время. Понимаешь, что я имею в виду? Я не хотел толстеть, распивая пиво в пабе. Так что я возвращался домой после тренировок и пил снотворное.

Я приходил домой в час, в половине первого, в три часа. Я немного перекусывал, и это был мой последний прием пищи. А потом я принимал три или четыре таблетки снотворного, просыпался около 12 часов ночи и принимал еще три или четыре таблетки. А затем просыпался на тренировку на следующий день.

Честно говоря, это разрушило мои отношения с детьми, – сказал Шелви в подкасте Undr the Cosh.

В Турции англичанин выступал за «Ризеспор » и «Еюпспор ».