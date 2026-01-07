«Интер Майами» Месси арендовал защитника Микаэла у «Палмейраса» с опцией выкупа

Клуб Месси подписал бразильского защитника Микаэла.

«Интер Майами », за который играет Лионель Месси, объявил о подписании центрального защитника Микаэла дос Сантоса Силвы из «Палмейраса » на правах аренды до конца сезона-2026.

Соглашение предусматривает возможность выкупа игрока по окончании аренды.

В бразильском клубе, за который Микаэл выступал с 2025 года, он провел 28 матчей и сделал одну результативную передачу во всех турнирах.

В МЛС бразилец ранее уже выступал за «Хьюстон Динамо » и «Хьюстон Динамо-2».

Со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Изображение: intermiamicf.com