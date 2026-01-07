ЦСКА расторгнет контракт с Гайчем, выплатив 15 млн рублей (Иван Карпов)

ЦСКА и Гайч расторгнут контракт.

ЦСКА расторгнет контракт с Адольфо Гайчем .

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что армейцы отзовут форварда из «Крыльев Советов », где он находится на правах аренды, и окончательно с ним расстанутся.

Форвард получит 15 млн рублей – такова неустойка, эквивалентная окладу за полтора месяца.

В этом сезоне аргентинец провел три игры в Мир РПЛ и ни разу не забил. ЦСКА он принадлежит с сезона-2020/2021.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .