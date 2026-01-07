ЦСКА расторгнет контракт с Гайчем, выплатив 15 млн рублей (Иван Карпов)
ЦСКА и Гайч расторгнут контракт.
ЦСКА расторгнет контракт с Адольфо Гайчем.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что армейцы отзовут форварда из «Крыльев Советов», где он находится на правах аренды, и окончательно с ним расстанутся.
Форвард получит 15 млн рублей – такова неустойка, эквивалентная окладу за полтора месяца.
В этом сезоне аргентинец провел три игры в Мир РПЛ и ни разу не забил. ЦСКА он принадлежит с сезона-2020/2021.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
