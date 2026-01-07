Невилл о возможном возвращении Сульшера: «Почти «День сурка». Мы 12 лет видим эти циклы в «МЮ»
Невилл о возвращении Сульшера в «МЮ»: это «День сурка».
Гари Невилл высказался о возможном возвращении Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Я не против. Есть такой момент… мы видели это в «Ливерпуле» на протяжении 25-30 лет, когда у него был период без побед. Ты переживаешь определенные циклы… «Юнайтед» делает это уже 12 лет.
Сначала ставят Райана [Гиггза], потом Оле, потом возвращаются к старым ребятам, потом берут нового… это почти как цикл, как фильм, который мы все уже видели, «День сурка», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
