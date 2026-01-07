«Айнтрахт» арендовал форварда Калимуэндо у «Ноттингем Форест» с правом выкупа за 30 млн евро
«Айнтрахт» подписал Арно Калимуэндо.
Арно Калимуэндо перешел в «Айнтрахт» из «Ноттингем Форест».
Немецкий клуб объявил о подписании 23-летнего нападающего на правах аренды с опцией выкупа. По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, полноценный трансфер обойдется «Айнтрахту» в 30 миллионов евро.
Калимуэндо перешел в «Ноттингем Форест» из «Ренна» за 31,5 миллиона евро в августе 2025 года. Он принял участие в 9 матчах АПЛ, проводя на поле в среднем 9 минут, и не отличился результативными действиями.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Айнтрахта»
