«Айнтрахт» арендовал форварда Калимуэндо у «Ноттингем Форест» с правом выкупа за 30 млн евро

«Айнтрахт» подписал Арно Калимуэндо.

Арно Калимуэндо перешел в «Айнтрахт» из «Ноттингем Форест ».

Немецкий клуб объявил о подписании 23-летнего нападающего на правах аренды с опцией выкупа. По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, полноценный трансфер обойдется «Айнтрахту » в 30 миллионов евро.

Калимуэндо перешел в «Ноттингем Форест» из «Ренна» за 31,5 миллиона евро в августе 2025 года. Он принял участие в 9 матчах АПЛ , проводя на поле в среднем 9 минут, и не отличился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Фото: https://profis.eintracht.de/