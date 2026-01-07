Ферран с 14 голами – лучший бомбардир «Барсы» во всех турнирах в этом сезоне. У Ямаля, Рафиньи и Левандовского по 9 мячей

Торрес – лучший бомбардир «Барселоны» во всех турнирах.

Ферран Торрес забил 14-й гол в текущем сезоне.

Нападающий «Барселоны» забил «Атлетику» (5:0, второй тайм) в 1/2 финала Суперкубка Испании. Испанец открыл счет на 22-й минуте игры.

Ферран является лучшим бомбардиром каталонцев во всех турнирах в этом сезоне. За ним идут Ламин Ямаль , Роберт Левандовски и Рафинья , забившие по 9 голов.

