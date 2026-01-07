Ферран с 14 голами – лучший бомбардир «Барсы» во всех турнирах в этом сезоне. У Ямаля, Рафиньи и Левандовского по 9 мячей
Торрес – лучший бомбардир «Барселоны» во всех турнирах.
Ферран Торрес забил 14-й гол в текущем сезоне.
Нападающий «Барселоны» забил «Атлетику» (5:0, второй тайм) в 1/2 финала Суперкубка Испании. Испанец открыл счет на 22-й минуте игры.
Ферран является лучшим бомбардиром каталонцев во всех турнирах в этом сезоне. За ним идут Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Рафинья, забившие по 9 голов.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Суперкубка.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости