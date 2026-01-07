Фердинанд предпочел Роналду Месси: «Зависит от команды, но на 1 матч я бы выбрал Криштиану». Экс-защитник «МЮ» считает Мбаппе лучше Ямаля, Винисиуса, Рафиньи и Левандовского

Фердинанд выбрал Роналду вместо Месси.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сделал выбор в парах между нынешними и бывшими игроками «Реала » и «Барселоны».

– Мбаппе или Левандовски?

– Мне нравится, как играет Мбаппе.

– Мбаппе или Винисиус?

– Мбаппе.

– Мбаппе или Ламин Ямаль?

– За последние 3-5 лет ни один игрок не впечатлил меня больше, чем Ламин Ямаль в матче с «Интером », кроме Мбаппе.

– Мбаппе или Рафинья?

– Мбаппе.

– Мбаппе или Беллингем?

– Мбаппе.

– Мбаппе или Бензема?

– Бензема.

– Бензема или Суарес?

– Бензема.

– Бензема или Месси?

– Месси.

– Месси или Бэйл?

– Месси.

– Месси или Роналду?

– Зависит от команды, но на один матч я бы выбрал Криштиану, – сказал Фердинанд.