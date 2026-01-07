Фердинанд предпочел Роналду Месси: «Зависит от команды, но на 1 матч я бы выбрал Криштиану». Экс-защитник «МЮ» считает Мбаппе лучше Ямаля, Винисиуса, Рафиньи и Левандовского
Фердинанд выбрал Роналду вместо Месси.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сделал выбор в парах между нынешними и бывшими игроками «Реала» и «Барселоны».
– Мбаппе или Левандовски?
– Мне нравится, как играет Мбаппе.
– Мбаппе или Винисиус?
– Мбаппе.
– Мбаппе или Ламин Ямаль?
– За последние 3-5 лет ни один игрок не впечатлил меня больше, чем Ламин Ямаль в матче с «Интером», кроме Мбаппе.
– Мбаппе или Рафинья?
– Мбаппе.
– Мбаппе или Беллингем?
– Мбаппе.
– Мбаппе или Бензема?
– Бензема.
– Бензема или Суарес?
– Бензема.
– Бензема или Месси?
– Месси.
– Месси или Бэйл?
– Месси.
– Месси или Роналду?
– Зависит от команды, но на один матч я бы выбрал Криштиану, – сказал Фердинанд.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Thmanyah Sports
