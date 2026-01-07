Артета о статистическом превосходстве над «Непобедимыми»: «У «Арсенала» рекордные цифры последние 2-3 года, но надо конвертировать их в трофеи»

Артета о сравнениях с «Непобедимыми»: они стабильно побеждали, стремимся к этому.

Микель Артета прокомментировал сравнения нынешнего «Арсенала » с командой сезона-2003/04, ни разу не проигравшей в чемпионате.

«Нет, [текущая статистика не означает, что мы лучше], потому что «Непобедимые» много выиграли, побеждали стабильно, творили историю и создавали наследие. Нам нужно делать так же.

Конечно, есть много разной статистики, но и в последние два-три года у нас тоже были рекордные цифры – больше всего очков и голов в истории. В итоге все это нужно конвертировать в трофеи, и именно этого мы и хотим.

Вероятно, того, что мы делаем сейчас, раньше было бы достаточно, но теперь этого мало, нам нужно увеличивать отрыв», – сказал главный тренер «Арсенала».