Кукурелья получил прямую красную в 1-м тайме матча с «Фулхэмом». Защитник «Челси» хватал Уилсона возле штрафной, мешая ему выйти один на один
«Челси» остался в меньшинстве в матче с «Фулхэмом».
Защитник «Челси» Марк Кукурелья получил красную карточку в матче с «Фулхэмом» в 21-м туре АПЛ.
На 22-й минуте вратарь «дачников» Бернд Лено вынес мяч из своей штрафной на половину поля соперника – на эту передачу откликнулся Харри Уилсон. Испанский игрок «синих» помешал вингеру выйти один на один с вратарем, хватая его возле штрафной площади.
Главный арбитр встречи Питер Бэнкс удалил Кукурелью с поля.
В этом сезоне игроки «Челси» получили пять красных карточек в Премьер-лиге. Больше удалений за один сезон в этом турнире они заработали только в сезоне-2007/08 – тогда футболистам «синих» показали шесть красных.
Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
