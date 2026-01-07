Кукурелья получил прямую красную в 1-м тайме матча с «Фулхэмом». Защитник «Челси» хватал Уилсона возле штрафной, мешая ему выйти один на один

«Челси» остался в меньшинстве в матче с «Фулхэмом».

Защитник «Челси » Марк Кукурелья получил красную карточку в матче с «Фулхэмом » в 21-м туре АПЛ .

На 22-й минуте вратарь «дачников» Бернд Лено вынес мяч из своей штрафной на половину поля соперника – на эту передачу откликнулся Харри Уилсон. Испанский игрок «синих» помешал вингеру выйти один на один с вратарем, хватая его возле штрафной площади.

Главный арбитр встречи Питер Бэнкс удалил Кукурелью с поля.

В этом сезоне игроки «Челси» получили пять красных карточек в Премьер-лиге. Больше удалений за один сезон в этом турнире они заработали только в сезоне-2007/08 – тогда футболистам «синих» показали шесть красных.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.