«Бавария» хочет продлить контракт с Карлом и повысить ему зарплату до 5-8 млн евро в год. Хавбек готов подписать новое соглашение

«Бавария » планирует заключить новый контракт с Леннартом Карлом .

Как сообщает Sky Sport, в действующем соглашении полузащитника с мюнхенским клубом об автоматическом продлении до 2029 года – он вступит в силу в феврале 2026-го, когда игроку исполнится 18 лет. Его зарплата возрастет до 2 миллионов евро за сезон.

Однако «Бавария» хочет заключить контракт с футболистом на более долгий срок и повысить ему зарплату до 5-8 млн евро в год. Сам Карл готов подписать новый договор, но переговоров между сторонами пока нет.

В текущем сезоне Бундеслиги Леннарт провел 13 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .

Леннарт Карл: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал», это клуб моей мечты»

Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»