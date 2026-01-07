У Фермина 1+2 за 35 минут против «Атлетика». Хавбек «Барселоны» отдал два голевых паса в прошлой игре, выйдя на замену

У Фермина Лопеса гол и два ассиста в 1-м тайме с «Атлетиком».

Фермин Лопес совершил три результативных действия в первом тайме полуфинала Суперкубка Испании.

Полузащитник «Барселоны» отметился голевыми передачами на 22-й и 34-й минутах игры с «Атлетиком », а также забил сам на 30-й.

В предыдущей игре, против «Эспаньола» (2:0), Фермин вышел на замену во втором тайме и сделал два голевых паса.

Подробно со статистикой 22-летнего испанца можно ознакомиться здесь .