У Фермина 1+2 за 35 минут против «Атлетика». Хавбек «Барселоны» отдал два голевых паса в прошлой игре, выйдя на замену
У Фермина Лопеса гол и два ассиста в 1-м тайме с «Атлетиком».
Фермин Лопес совершил три результативных действия в первом тайме полуфинала Суперкубка Испании.
Полузащитник «Барселоны» отметился голевыми передачами на 22-й и 34-й минутах игры с «Атлетиком», а также забил сам на 30-й.
В предыдущей игре, против «Эспаньола» (2:0), Фермин вышел на замену во втором тайме и сделал два голевых паса.
Подробно со статистикой 22-летнего испанца можно ознакомиться здесь.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости