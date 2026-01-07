Беллингем о сезоне «Реала»: «Это не катастрофа – мы в полуфинале Суперкубка, в восьмерке ЛЧ, отстаем на 4 очка в Ла Лиге. Мы едины и поддерживаем Алонсо»

Беллингем о сезоне «Реала»: катастрофы нет, мы едины и поддерживаем Алонсо.

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем высказался о нынешнем сезоне команды.

Завтра «сливочные» сыграют против «Атлетико » в полуфинале Суперкубка Испании.

– Вы считаете, что, если не обыграете «Атлетико», это может поставить под угрозу будущее Хаби Алонсо?

– Я не принимаю решений, но могу высказать свое мнение. Мы все едины в раздевалке, и нам нужно быть едиными. Иногда бывают взлеты и падения.

Мы должны смотреть на то, где мы сейчас находимся: в полуфинале, в первой восьмерке Лиги чемпионов, отстаем от лидера [Ла Лиги «Барселоны»] на четыре очка… Это не катастрофа. Мы хотим стать лучше, и я надеюсь, что мы сможем победить. Решения принимаются на гораздо более высоком уровне.

– В чем разница между Хаби Алонсо и Карло Анчелотти? Мы видим, что он показывает свой лучший уровень...

– Мы говорили о проблемах, но мы знаем, что происходит в раздевалке. Мы вместе с тренером, ссор нет. Он настроен позитивно, и мы работаем над улучшением.

Я очень хорошо лажу со всеми. Если что-то идет не так, мы садимся и обсуждаем это. Мы полностью поддерживаем тренера, – сказал Беллингем.