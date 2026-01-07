Кононов о проблемах российского футбола: «Нужно куда больше полей – здесь без конкретной помощи правительства никуда. Посмотрите на развитие хоккея, открытие арен – так нужно и в футболе»

Кононов о проблемах российского футбола: нужно больше полей.

Олег Кононов заявил, что в России должно быть больше футбольных полей.

– В чем главная проблема российского футбола на сегодняшний день?

– РФС и правительство РФ стараются всячески решать проблемы в российском футболе и спорте в целом, стараются развивать все дисциплины. Но, на мой взгляд, все должно начинаться с базы, с фундамента. Я говорю про воспитание своих молодых игроков, свои хорошие стадионы, развитие качественных тренерских кадров.

Что касается тренеров, то могу упомянуть обучение молодых тренеров, повышение заработных плат для детских тренеров. Сейчас, кстати говоря, обучение молодых тренеров идет, и оно очень хорошее. Как я уже сказал, постепенно это все развивается. Но когда мы начнем строить стадионы для клубов, для детей, тогда можно будет говорить о каком-то серьезном прогрессе.

Но здесь никуда без конкретной помощи правительства. Потому что нам правда нужно куда больше футбольных полей, чем есть сейчас. Только тогда футбол в России будет развиваться, будет появляться больше молодых ребят. Без того, что я назвал, нельзя.

Посмотрите, как у нас в стране развивается хоккей. И посмотрите, сколько новых и современных арен открывается по всей России. Практически в каждом городе это происходит. Так же нужно и в футболе. Все пойдет от этого. Фундамент закладывается, а дальше все пойдет куда проще.

Строительство и открытие футбольных полей. Это банальные вещи, но так действительно все и работает, – сказал главный тренер «Торпедо».