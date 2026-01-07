«Расинг Авельянеда» и «Интернасьонал» хотят арендовать Вильягру с опцией выкупа. ЦСКА согласен только на продажу хавбека за 6+ млн евро (Иван Карпов)

Родриго Вильягра может вернуться в Южную Америку.

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра заинтересовал южноамериканские клубы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, аргентинский «Расинг Авельянеда » и бразильский «Интернасьонал » готовы взять 24-летнего игрока в аренду с опцией выкупа. Однако армейцы рассматривают только вариант с полноценным трансфером хавбека за сумму не ниже 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Вильягра провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Подробную статистику аргентинца можно найти здесь .