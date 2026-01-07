«Расинг Авельянеда» и «Интернасьонал» хотят арендовать Вильягру с опцией выкупа. ЦСКА согласен только на продажу хавбека за 6+ млн евро (Иван Карпов)
Родриго Вильягра может вернуться в Южную Америку.
Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра заинтересовал южноамериканские клубы.
По информации инсайдера Ивана Карпова, аргентинский «Расинг Авельянеда» и бразильский «Интернасьонал» готовы взять 24-летнего игрока в аренду с опцией выкупа. Однако армейцы рассматривают только вариант с полноценным трансфером хавбека за сумму не ниже 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Вильягра провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Подробную статистику аргентинца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
