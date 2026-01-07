ФИФА создаст 3D-аватары каждого игрока ЧМ-2026 с поддержкой ИИ. Это должно улучшить технологию определения офсайда и отображения решений для болельщиков

У каждого футболиста на ЧМ-2026 появится 3D-аватар.

ФИФА планирует создать 3D-аватары каждого игрока на чемпионате мира 2026 года с поддержкой ИИ, чтобы улучшить полуавтоматизированную технологию определения офсайда.

Таким образом, будет произведено цифровое сканирование всех 1248 игроков из 48 команд, в составе каждой из которых будет 26 человек. Каждый игрок пройдет процедуру сканирования всего один раз во время фотосессии перед турниром. Отмечается, что процесс займет одну секунду.

ФИФА заявляет, что сканирование «фиксирует высокоточные размеры частей тела», чтобы принимать более точные решения об офсайде. Ожидается, что это позволит арбитрам «надежно отслеживать игроков во время быстрых или трудно различимых движений». Также утверждается, что изображения для обоснования окончательного решения будут «отображены более реалистично и в более привлекательной форме».

ФИФА надеется, что, использование сканирования каждого игрока поможет улучшить отображение решений для болельщиков.

Технология уже была протестирована в рамках Межконтинентального кубка ФИФА, во время которого игроки «Фламенго » и «Пирамидс » были отсканированы перед их матчем в декабре.