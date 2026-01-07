  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА создаст 3D-аватары каждого игрока ЧМ-2026 с поддержкой ИИ. Это должно улучшить технологию определения офсайда и отображения решений для болельщиков
19

ФИФА создаст 3D-аватары каждого игрока ЧМ-2026 с поддержкой ИИ. Это должно улучшить технологию определения офсайда и отображения решений для болельщиков

У каждого футболиста на ЧМ-2026 появится 3D-аватар.

ФИФА планирует создать 3D-аватары каждого игрока на чемпионате мира 2026 года с поддержкой ИИ, чтобы улучшить полуавтоматизированную технологию определения офсайда.

Таким образом, будет произведено цифровое сканирование всех 1248 игроков из 48 команд, в составе каждой из которых будет 26 человек. Каждый игрок пройдет процедуру сканирования всего один раз во время фотосессии перед турниром. Отмечается, что процесс займет одну секунду.

ФИФА заявляет, что сканирование «фиксирует высокоточные размеры частей тела», чтобы принимать более точные решения об офсайде. Ожидается, что это позволит арбитрам «надежно отслеживать игроков во время быстрых или трудно различимых движений». Также утверждается, что изображения для обоснования окончательного решения будут «отображены более реалистично и в более привлекательной форме».

ФИФА надеется, что, использование сканирования каждого игрока поможет улучшить отображение решений для болельщиков.

Технология уже была протестирована в рамках Межконтинентального кубка ФИФА, во время которого игроки «Фламенго» и «Пирамидс» были отсканированы перед их матчем в декабре.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33566 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЧМ-2026
logoсудьи
logoМЛС
logoвысшая лига Бразилия
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
технологии
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
logoПирамидс
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoФламенго
logoвысшая лига Египет
logoвысшая лига Нидерланды
logoЛа Лига
logoФИФА
logoвысшая лига Аргентина
видеоповторы
правила
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В отеле, где отравились члены академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
14 минут назад
Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. У вингера «Барсы» два гола в 4 матчах месяца
14 минут назад
«Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения
27 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
47 минут назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
сегодня, 16:58
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
сегодня, 16:50
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Ромеро получил дополнительную дисквалификацию на 1 матч и штраф в 50 тысяч фунтов за удаление в игре с «Ливерпулем»
1 минуту назад
Де Дзерби о проигрыше «ПСЖ» по пенальти в Суперкубке: «Я никогда не плакал после поражений, а сегодня расплакался. «Марсель» заслуживал победить лучшую команду Европы»
5 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
28 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
32 минуты назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
49 минут назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
54 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
сегодня, 16:48
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59