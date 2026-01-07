  • Спортс
  • Алексей Гасилин: «Депрессия была, ведь думал, что я один из сильнейших в своем возрасте. Успехи с молодежной сборной, «Шальке», в «Зените» дебютировал. Но получилось, как получилось»
9

Бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин рассказал, что пережил депрессию во время игровой карьеры.

Гасилин – воспитанник «Зенита». Помимо петербургского клуба, он выступал за вторую команду «Шальке», «Амкар», «Академику», «Томь», «Волгарь», «Звезду», «Эрмис», «Ленинградец» и медиафутбольный клуб «Амкал». В феврале 2022 года форвард завершил профессиональную карьеру.

– Бывала ли у вас депрессия?

– Были и такие периоды. Думал: почему именно со мной так? Казалось, только все нормально было… В Португалии это было явно: после ухода из «Амкара», когда клуб обанкротился, пошли первые травмы – металлоконструкцию мне вкрутили. Было тяжело.

Конечно, была депрессия. Ведь думал, что я один из сильнейших игроков своего возраста. Все‑таки я понимал свой потенциал, надо здравую оценку давать себе. И могу точно сказать: Алексей Гасилин до 22 лет – это очень перспективный футболист. Даже не только по меркам нашей страны. Успехи с молодежной сборной, потом игра в «Шальке» – там же тоже не дураки сидят. В «Зените» еще дебютировал – и это не просто так.

Просто в какой‑то момент получилось так, как получилось. Можно жалеть об этом всю жизнь, но некогда. Надо дальше развиваться. Как мне кажется, удалось преодолеть это все, – сказал Гасилин.

