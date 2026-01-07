  • Спортс
  • Ибрагимович о детстве: «Я угонял велосипеды, чтобы ездить на тренировки, у меня не было денег на автобус. В 16 лет я впервые приехал в центр Мальме и увидел голубоглазых людей»
Бывший нападающий «Барселоны», «МЮ», «Интера», «Ювентуса» и «Милана» Залатан Ибрагимович поделился воспоминаниями о своем детстве. 

«Я родился в Мальме, в районе Русенгорд. Говорят, что это гетто, но для меня это было не гетто... Это было многокультурное место... мы все были там, и мы были вместе.

Мой отец – мусульманин из Боснии, из Биелины, моя мать – католичка из Задара, а я родился в Швеции. До 16-17 лет я никогда не был в центре Мальме. Футбол, школа и моя квартира были в Русенгорде. Мы все были там. Мне не нужно было никуда ехать. Мы даже не ездили с классом на экскурсии по городу.

Теперь уже не секрет, что я угонял много велосипедов, чтобы ездить на тренировки. Я не ездил на автобусе, потому что у меня не было денег. Я либо ходил пешком, либо бежал, либо угонял велосипед, чтобы ездить на тренировки или в школу. Это был мой мир...

Я впервые поехал в город, когда мне было 16 лет. Тогда я впервые увидел зеленый автобус... Когда я впервые приехал в город, я заметил, что у всех голубые глаза. Я сказал, что это невозможно. Там, где я вырос, Швеция не казалась мне такой, как есть. Мне как будто открылся новый мир.

Тогда я еще не играл в «Мальме». Я понял, что есть нечто большее, чем то, что я видел. После этого я поехал на просмотр в «Мальме», и через два дня меня пригласили играть за них», – сказал советник владельцев «Милана» в интервью (Ne)uspjeh prvaka.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Arena Sport
