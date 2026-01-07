«МЮ» звал Индзаги и предлагал 15 млн фунтов в год. Тренер «Аль-Хилаля» отказался (Tuttosport)
Индзаги не захотел работать в «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» хотел бы пригласить Симоне Индзаги.
Tuttosport утверждает, что представители английского клуба связывались с главным тренером «Аль-Хилаля» и предлагали сделать его одним из самых высокооплачиваемых специалистов в АПЛ с зарплатой в районе 15 млн фунтов в год.
Сообщается, что итальянец, заключивший с саудовским клубом контракт на два сезона и 50 млн евро, ответил отказом. Индзаги хочет сосредоточиться на текущей работе.
«Аль-Хилаль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 32 очками после 12 туров и выиграл все шесть матчей в своей группе в Лиге чемпионов Азии.
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости