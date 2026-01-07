«МЮ» звал Индзаги и предлагал 15 млн фунтов в год. Тренер «Аль-Хилаля» отказался (Tuttosport)

Индзаги не захотел работать в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» хотел бы пригласить Симоне Индзаги .

Tuttosport утверждает, что представители английского клуба связывались с главным тренером «Аль-Хилаля » и предлагали сделать его одним из самых высокооплачиваемых специалистов в АПЛ с зарплатой в районе 15 млн фунтов в год.

Сообщается, что итальянец, заключивший с саудовским клубом контракт на два сезона и 50 млн евро, ответил отказом. Индзаги хочет сосредоточиться на текущей работе.

«Аль-Хилаль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 32 очками после 12 туров и выиграл все шесть матчей в своей группе в Лиге чемпионов Азии.

