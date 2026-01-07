Агент Сильянова о будущем: «Расставание с «Локомотивом» не планируется, конкретного интереса от других клубов нет»
Агент Сильянова: уход из «Локо» не планируется, интереса от других клубов нет.
Владимир Кузьмичев, представитель Александра Сильянова, высказался о будущем защитника в «Локомотиве».
Осенью сообщалось, что «Зенит» может попытаться подписать Сильянова в зимнее трансферное окно.
«На данный момент ситуация с будущим Саши спокойная: конкретного интереса от других клубов к нему нет.
Может ли он покинуть «Локомотив» зимой? Чисто гипотетически – да. Но в настоящий момент ни клуб, ни сам игрок не планируют расставание», – сказал Кузьмичев.
Действующее соглашение 24-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости