Агент Сильянова о будущем: «Расставание с «Локомотивом» не планируется, конкретного интереса от других клубов нет»

Агент Сильянова: уход из «Локо» не планируется, интереса от других клубов нет.

Владимир Кузьмичев, представитель Александра Сильянова, высказался о будущем защитника в «Локомотиве».

Осенью сообщалось, что «Зенит» может попытаться подписать Сильянова в зимнее трансферное окно.

«На данный момент ситуация с будущим Саши спокойная: конкретного интереса от других клубов к нему нет.

Может ли он покинуть «Локомотив» зимой? Чисто гипотетически – да. Но в настоящий момент ни клуб, ни сам игрок не планируют расставание», – сказал Кузьмичев.

Действующее соглашение 24-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Сильянов
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
агенты
logoЗенит
возможные трансферы
Владимир Кузьмичев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
