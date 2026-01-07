Алонсо о 18 матчах Винисиуса без голов: «Он еще сыграет важную роль. Когда Вини получает удовольствие от игры, он дает нам искру»

Хаби Алонсо: Винисиус сыграет важную роль, он дает «Реалу» искру.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо высказался о форме Винисиуса Жуниора .

– В матче с «Бетисом» команда выглядела более целеустремленной, но, похоже, Винисиуса просили прессинговать выше. Так ли важен прессинг со стороны Винисиуса, или команда может обойтись и без того, чтобы он прилагал немного больше усилий?

– Важен прессинг со стороны каждого игрока. На каждой тренировке и в каждом матче я требую, чтобы все выкладывались, когда у нас нет мяча. Чтобы они были активны, чтобы линии оставались близко друг к другу. Желание справляться с такими моментами и даже получать от них удовольствие сделает нас более конкурентоспособными.

– Винисиус провел 15 матчей без забитых мячей с октября (на самом деле 18 игр во всех турнирах – Спортс’’), что подпитывает слухи о его уходе. Пришло ли его время проявить себя?

– Впереди еще долгий сезон, и Вини сыграет важную роль. Нам нужно, чтобы он показал себя с наилучшей стороны и получал удовольствие от игры. Когда он это делает, он дает нам искру. Мы должны добиться этого. Он важен для нас, – сказал Алонсо на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико » в полуфинале Суперкубка Испании.