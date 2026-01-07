Беллингем о своей роли в «Реале»: «Мбаппе забивает 50 голов за сезон, мне не нужно выдвигаться так далеко вперед. Голы не главное, я влияю на игру в других зонах»
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своей роли на поле после прихода Килиана Мбаппе.
– В сезоне-2023/24 ты забил 23 гола. Как ты адаптировался к своей новой роли после прихода Мбаппе?
– Это был легкий переход. В моем первом сезоне не было настоящего нападающего, я играл очень близко к штрафной площади. Но теперь, с Мбаппе, у нас есть нападающий, который забивает 50 голов за сезон, поэтому мне не нужно так далеко продвигаться вперед.
Мне приходится покрывать другие зоны поля. Каждый сезон я вношу свой вклад в голы, у меня есть способность продвигаться вперед.
В прошлом году я забил 15, что совсем неплохо. В этом сезоне у меня уже несколько голов. Я играю немного глубже, больше влияя на игру на разных зонах поля.
Голы никогда не были самым важным. Теперь я могу делать все, что делаю, на той позиции, на которой играю, – сказал Беллингем.