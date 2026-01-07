Беллингем о своей роли в «Реале»: «Мбаппе забивает 50 голов за сезон, мне не нужно выдвигаться так далеко вперед. Голы не главное, я влияю на игру в других зонах»

Беллингем о роли в «Реале»: раньше у нас не было форварда, а теперь есть Мбаппе.

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем высказался о своей роли на поле после прихода Килиана Мбаппе .

– В сезоне-2023/24 ты забил 23 гола. Как ты адаптировался к своей новой роли после прихода Мбаппе?

– Это был легкий переход. В моем первом сезоне не было настоящего нападающего, я играл очень близко к штрафной площади. Но теперь, с Мбаппе, у нас есть нападающий, который забивает 50 голов за сезон, поэтому мне не нужно так далеко продвигаться вперед.

Мне приходится покрывать другие зоны поля. Каждый сезон я вношу свой вклад в голы, у меня есть способность продвигаться вперед.

В прошлом году я забил 15, что совсем неплохо. В этом сезоне у меня уже несколько голов. Я играю немного глубже, больше влияя на игру на разных зонах поля.

Голы никогда не были самым важным. Теперь я могу делать все, что делаю, на той позиции, на которой играю, – сказал Беллингем.