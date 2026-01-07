Аморима расстраивало нежелание «МЮ» подписывать игроков «Спортинга» – Кенда, Диоманде, Юлманда и Блопу. Рубен не чувствовал поддержки со стороны руководства (Daily Mail)
Рубен Аморим хотел видеть в составе «Манчестер Юнайтед» нескольких футболистов «Спортинга».
Daily Mail сообщает, что не единожды менеджеры клуба делали выбор не в пользу тех игроков, которых предпочитал португалец. Так было, например, в случае с трансферами Беньямина Шешко (Амориму больше нравился Олли Уоткинс) и Сенне Ламенсом (Рубен хотел Эмилиано Мартинеса).
Подчеркивается, что тренера огорчало нежелание «МЮ» бороться за футболистов из «Спортинга», с которыми он вновь хотел поработать. Речь идет о таких игроках, как Жеовани Кенда, Усман Диоманде, Сальвадор Блопа и Мортен Юлманд.
В вопросах, касающихся трансферов, Аморим не чувствовал поддержки со стороны руководства, а его представления о комплектации состава расходились с точкой зрения директоров.