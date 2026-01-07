  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморима расстраивало нежелание «МЮ» подписывать игроков «Спортинга» – Кенда, Диоманде, Юлманда и Блопу. Рубен не чувствовал поддержки со стороны руководства (Daily Mail)
Аморима расстраивало нежелание «МЮ» подписывать игроков «Спортинга» – Кенда, Диоманде, Юлманда и Блопу. Рубен не чувствовал поддержки со стороны руководства (Daily Mail)

Аморима огорчало отсутствие поддержки в трансферных вопросах.

Рубен Аморим хотел видеть в составе «Манчестер Юнайтед» нескольких футболистов «Спортинга».

Daily Mail сообщает, что не единожды менеджеры клуба делали выбор не в пользу тех игроков, которых предпочитал португалец. Так было, например, в случае с трансферами Беньямина Шешко (Амориму больше нравился Олли Уоткинс) и Сенне Ламенсом (Рубен хотел Эмилиано Мартинеса).

Подчеркивается, что тренера огорчало нежелание «МЮ» бороться за футболистов из «Спортинга», с которыми он вновь хотел поработать. Речь идет о таких игроках, как Жеовани Кенда, Усман Диоманде, Сальвадор Блопа и Мортен Юлманд.

В вопросах, касающихся трансферов, Аморим не чувствовал поддержки со стороны руководства, а его представления о комплектации состава расходились с точкой зрения директоров.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33558 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoУсман Диоманде
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
logoСальвадор Блопа
logoпремьер-лига Англия
logoЖеовани Кенда
logoЭмилиано Мартинес
logoБеньямин Шешко
logoМортен Юлманд
logoОлли Уоткинс
logoСенне Ламменс
