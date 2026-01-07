У отравившихся Зобнина, игроков академии хавбека «Спартака» и регбистов предполагают острый гастроэнтерит. Роспотребнадзор проводит проверку, массовое заражение исключено

У отравившихся детей из академии Зобнина, вероятно, острый гастроэнтерит.

Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам социальной сферы Александр Руденко поделился подробностями об отравлении детей-спортсменов, приехавших на сборы.

Ранее стало известно , что полузащитник «Спартака » Роман Зобнин и игроки его футбольной академии отравились на сборах в Краснодарском крае. Помимо игроков академии Зобнина, там находились дети, приехавшие на турнир по регби.

«Из гостиницы поселка Лоо Лазаревского района города Сочи поступил вызов бригады СМП. Команды по регби и футболу принимали пищу в столовой. Жалобы на слабость, субфебрильную температуру, тошноту. Предварительный диагноз – острый гастроэнтерит.

Установлены единичные случаи заболевания детей. Информация о массовом заболевании в гостинице не подтвердилась.

Осмотрено 42 человека, из них 37 детей. Ребята с сопровождающими прибыли на соревнования. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзором по Краснодарскому краю проводится эпидрасследование в местах размещения и питания детей. Специалисты отобрали пробы питьевой воды и продуктов, а также взяли смывы с объектов внешней среды.

В отеле организовано проведение заключительной дезинфекции. Риск распространения инфекции оценивается как низкий», – сообщил Руденко в своем телеграм-канале.