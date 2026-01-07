У отравившихся Зобнина, игроков академии хавбека «Спартака» и регбистов предполагают острый гастроэнтерит. Роспотребнадзор проводит проверку, массовое заражение исключено
Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам социальной сферы Александр Руденко поделился подробностями об отравлении детей-спортсменов, приехавших на сборы.
Ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и игроки его футбольной академии отравились на сборах в Краснодарском крае. Помимо игроков академии Зобнина, там находились дети, приехавшие на турнир по регби.
«Из гостиницы поселка Лоо Лазаревского района города Сочи поступил вызов бригады СМП. Команды по регби и футболу принимали пищу в столовой. Жалобы на слабость, субфебрильную температуру, тошноту. Предварительный диагноз – острый гастроэнтерит.
Установлены единичные случаи заболевания детей. Информация о массовом заболевании в гостинице не подтвердилась.
Осмотрено 42 человека, из них 37 детей. Ребята с сопровождающими прибыли на соревнования. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Роспотребнадзором по Краснодарскому краю проводится эпидрасследование в местах размещения и питания детей. Специалисты отобрали пробы питьевой воды и продуктов, а также взяли смывы с объектов внешней среды.
В отеле организовано проведение заключительной дезинфекции. Риск распространения инфекции оценивается как низкий», – сообщил Руденко в своем телеграм-канале.