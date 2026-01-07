  • Спортс
  • Алексей Гасилин: «Алкоголь – это наркотик номер один. Попробуйте 3-4 месяца жить без него, и вы поймете, как классно без этой отравы. Бросив, я стал намного продуктивнее и работоспособнее»
Алексей Гасилин: «Алкоголь – это наркотик номер один. Попробуйте 3-4 месяца жить без него, и вы поймете, как классно без этой отравы. Бросив, я стал намного продуктивнее и работоспособнее»

Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался об отказе от алкоголя.

– В какой момент решили совсем отказаться от алкоголя?

– Когда закончил с футболом, то, как многие, мог выпить на выходных. Но я же амбассадор РФС. И я хочу нести здоровые ценности. Я узнал гораздо больше о вреде алкоголя: как он пагубно влияет на мозг.

Давайте говорить прямо, что алкоголь – это наркотик номер один. Уверен, что 99% людей, которые травятся алкоголем, просто не знают и не понимают, насколько это вредно. Если бы все понимали, гораздо меньше людей стали бы травиться.

И когда я бросил, стал намного продуктивнее и работоспособнее. У меня поменялась жизнь кардинально. Стал намного больше денег получать, просто потому, что стал больше работать. У меня есть время на спорт, на семью.

А выпадать на один день на неделе просто из‑за головной боли – это бред. И таких дней за год может накопиться очень много, а ведь время – это самый ценный ресурс. Просто попробуйте три‑четыре месяца жить без алкоголя, у вас это войдет в привычку, вы поймете, насколько классная жизнь без этой отравы.

– У Валерия Карпина не так давно спрашивали, как он относится к употреблению игроками алкоголя после матча. Тот сказал, что не против, но без перебора.

– Так все говорят. Условно, когда я играл, то после игры тоже пил пиво. Ничего такого в этом не видел. Но глобально все это влияет на мышцы, на восстановление. Я раньше думал: «Да ладно, после игры нормально выпить пенного и расслабиться». Но нет, конечно!

Вот я делал интервью с Нани, который приезжал в нашу команду в Медиалиге. Футболист высочайшего уровня. Он не употребляет ни жевательный табак, ни спиртное, ни что‑то еще. Конечно, есть и обратные примеры. Но глобально, все вредные привычки влияют. При этом, конечно, ханжой не хочется быть, так как во время карьеры я себе мог позволить пиво после матча, – сказал Гасилин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
