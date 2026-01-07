Журова о том, отменят ли бан России в 2026-м: «Верю, что да. События в Венесуэле показывают – каждая страна может оказаться в такой ситуации. Теперь что, отстранять США?»

Светлана Журова допустила, что Россию допустят к турнирам в 2026 году.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова допустила, что российских спортсменов допустят к международным турнирам в 2026 году.

3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы, в результате которой были захвачены и вывезены президент Венесуэлы Николаса Мадуро и его жена – против них выдвинули обвинения в причастности к наркоторговле.

– Вернутся ли наши командные виды в международные соревнования в этом году?

– Допускаю, что да. Особенно после всех событий, которые происходят в США и Венесуэле, мы понимаем, что каждая страна может оказаться в такой ситуации. Теперь что, отстранять спортсменов из Венесуэлы или США?

Так что нужно принять принципиальное решение об отмене любых бойкотов и протестов – все спортсмены должны соревноваться с флагом и гимном. Как минимум, Россию надо вернуть.

– Вы верите, что, например, российские футболисты уже в этом году начнут играть в европейских турнирах?

– В футболе все-таки большее влияние Европы, чем Америки. Если бы это было только решение США, возможно, все произошло бы быстрее. Но, к сожалению…

Отвечаю на ваш вопрос: я верю, что да. Какие-то проработки будут, к какому-то решению придут, – сказала Журова.