Ямаль из-за ушиба начнет игру с «Атлетиком» в запасе (Diario Sport)
Ямаль не попадет в стартовый состав на игру с «Атлетиком».
Ханс-Дитер Флик не включит Ламина Ямаля в стартовый состав на игру с «Атлетиком».
«Барселона» сегодня встретится с командой из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.
Diario Sport утверждает, что главный тренер принял решение поберечь 18-летнего вингера, пропустившего вчерашнюю тренировку из-за ушиба. Также ожидается ротация в линии обороны.
Подчеркивается, что Флик хочет, чтобы к финалу со свежими силами подошло как можно больше футболистов.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости