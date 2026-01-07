Ямаль из-за ушиба начнет игру с «Атлетиком» в запасе (Diario Sport)

Ямаль не попадет в стартовый состав на игру с «Атлетиком».

Ханс-Дитер Флик не включит Ламина Ямаля в стартовый состав на игру с «Атлетиком ».

«Барселона» сегодня встретится с командой из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

Diario Sport утверждает, что главный тренер принял решение поберечь 18-летнего вингера, пропустившего вчерашнюю тренировку из-за ушиба. Также ожидается ротация в линии обороны.

Подчеркивается, что Флик хочет, чтобы к финалу со свежими силами подошло как можно больше футболистов.

«Барселона» – «Атлетик». Онлайн-трансляция начнется в 22:00