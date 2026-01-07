Экс-форвард «Тоттенхэма» и Англии Чиверс умер в 80 лет. Игроки «шпор» в честь 4-го лучшего бомбардира клуба выйдут в траурных повязках на матч с «Борнмутом»

На 81-м году жизни умер экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Чиверс.

«Тоттенхэм » почтит память Мартина Чиверса.

Бывший нападающий скончался в возрасте 80 лет. Помимо «шпор», он выступал за «Саутгемптон », «Брайтон » и другие клубы, а также представлял сборную Англии.

Чиверс – 4-й лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма», на его счету 174 гола в 367 матчах за клуб.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего легендарного бывшего нападающего Мартина Чиверса .

Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим партнерам Мартина по команде в это невероятно печальное время.

Наши игроки выйдут на поле в траурных повязках во время сегодняшнего матча против «Борнмута ».

Покойся с миром, Мартин. Один из величайших игроков всех времен 🤍», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».

Лондонцы сыграют в гостях с «Борнмутом» в 21-м туре АПЛ. Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.