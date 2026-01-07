  • Спортс
  • Экс-форвард «Тоттенхэма» и Англии Чиверс умер в 80 лет. Игроки «шпор» в честь 4-го лучшего бомбардира клуба выйдут в траурных повязках на матч с «Борнмутом»
6

На 81-м году жизни умер экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Чиверс.

Бывший нападающий скончался в возрасте 80 лет. Помимо «шпор», он выступал за «Саутгемптон», «Брайтон» и другие клубы, а также представлял сборную Англии.

Чиверс – 4-й лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма», на его счету 174 гола в 367 матчах за клуб.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего легендарного бывшего нападающего Мартина Чиверса.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим партнерам Мартина по команде в это невероятно печальное время.

Наши игроки выйдут на поле в траурных повязках во время сегодняшнего матча против «Борнмута».

Покойся с миром, Мартин. Один из величайших игроков всех времен 🤍», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».

Лондонцы сыграют в гостях с «Борнмутом» в 21-м туре АПЛ. Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33557 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Тоттенхэма»
