Паллистер хотел бы видеть Роя Кина во главе «МЮ»: «Он заставил бы себя уважать и навел бы порядок. Но не знаю, не расстроит ли он современных игроков своим агрессивным стилем»

Гари Паллистер: посмотрел бы на Роя Кина в «МЮ».

Гари Паллистер хотел бы видеть во главе «Манчестер Юнайтед » Роя Кина .

«Рой – большой человек и легенда, но таким же был и Брайан Робсон, однако он так и не получил шанса тренировать «Юнайтед», хотя некоторое время работал в этой сфере.

Рой то работал тренером, то не работал, а сейчас сделал себе имя как откровенный эксперт. Он хорошо смотрится на телеэкране. Он бы точно заставил себя уважать в раздевалке и навел бы там порядок.

Но я не уверен, что это возможно, учитывая все, что происходило. Возможно, семь или восемь лет назад такая возможность и могла бы рассматриваться, но Рой уже давно не тренирует и очень критично отзывался о «Манчестер Юнайтед» в публичном пространстве.

Как на это отреагировали бы игроки? Не знаю. Он победитель и изменил бы менталитет многих игроков, но я не уверен, что такое назначение возможно. Футбол стал совсем другим. Хотел бы я на это посмотреть? Да, он яркая личность. Если кто-то не будет играть как следует, Рой вызовет его на разговор.

Но футбол стал слишком щадящим. Учитывая то, какой Рой человек, и его агрессивный стиль управления, не знаю, не расстроит ли он некоторых игроков», – сказал экс-защитник «МЮ» в разговоре с Hard Rock Bet.

