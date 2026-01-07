Алонсо о полуфинале Суперкубка с «Атлетико»: «Реал» сыграет по-другому, чем в Ла Лиге, не повторим ошибки. Мы в состоянии бороться за все, этот турнир – приоритет сейчас»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче с «Атлетико».
Команды завтра сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.
– Что самое важное перед матчем с «Атлетико»?
– Это полуфинал, поэтому нам нужно очень хорошо подготовиться психологически, бороться до конца и уделять внимание деталям.
Они всегда требовательные соперники. У нас есть все основания играть с полной отдачей, на кону титул, поэтому это так важно.
– Возможно, поражение на «Метрополитано» (2:5 в Ла Лиге – Спортс’‘) было одним из самых болезненных моментов сезона…
– Мы хотим сыграть по-другому. У нас были недостатки в некоторых областях, и мы это прекрасно понимаем, не желая повторять тех же ошибок.
Мы хотим играть на более высоком уровне. Но я уверен, что мы покажем лучшую игру, это будет важный матч.
– Чего не хватало для того, чтобы конкурировать в дерби в чемпионате?
– Каждый матч нужно анализировать, а поражения тем более. Мы оставим при себе то, чего не хотим повторять. Я убежден, что на этот раз все будет по-другому.
– Насколько важен Суперкубок как турнир?
– Две вещи ясны: мы выступаем в этом турнире, поэтому он самый важный. Очевидно, это четвертый турнир в сезоне (по значимости – Спортс’‘). Но мы играем в нем сейчас, поэтому он является нашим абсолютным приоритетом. Нам нужно показать хорошую игру.
– Вы хорошо начали сезон, но затем форма значительно ухудшилась…
– Сезон непредсказуем, в ноябре и декабре у нас было много травм, и нам пришлось внести некоторые изменения. Но мы в состоянии бороться за все. Сейчас на кону титул, если мы обыграем «Атлетико», мы выйдем в финал.
– Как вы справляетесь с такими трудностями, как многочисленные травмы, с которыми столкнулась команда?
– Мы работаем каждый день, чтобы помочь каждому игроку, который испытывает трудности. Мы понимаем, какая гордость защищать нашу эмблему. Игроки это знают, – сказал Алонсо.