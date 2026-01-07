«Удинезе» купил хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу у «Индепендьенте Медельин» за 3 млн евро. Игроком интересовался «Милан»

«Удинезе» подписал игрока сборной Колумбии U20.

«Удинезе » объявил о трансфере Хуана Арисалы из «Индепендьенте Медельин».

20-летний левый полузащитник подписал контракт до 2030 года с итальянским клубом. Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 3 миллиона евро, а предложение о трансфере игрока также делал «Милан ».

В составе «Индепендьенте Медельин » Арисала провел 54 матча и забил 3 гола. Также на его счету 22 игры и 1 забитый мяч за сборную Колумбии U20.

Фото: https://www.udinese.it/