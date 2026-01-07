Беллингем о 18 матчах Винисиуса без голов: «Он приносит много пользы команде, создает моменты из ничего. Статистика не говорит всей правды. Он снова будет таким, как раньше»

Джуд Беллингем: Винисиус приносит пользу «Реалу», его нужно поддержать.

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем высказался о форме Винисиу са Жуниора в последних матчах.

– Винисиус провел 15 матчей без забитых мячей с октября (на самом деле 18 игр во всех турнирах – Спортс’’). Вы бы предпочли подбодрить его или лучше оставить его в покое, чтобы не напоминать ему, что он переживает трудные времена? Как вы справляетесь с этим?

– На него оказывается большое давление, он приносит много пользы команде. Возможно, перед воротами возникают проблемы, но я вижу энергичного и креативного игрока, он создает моменты из ничего. Статистика голов не говорит всей правды. В нем нужно видеть очень полезного партнера.

Мы хотим, чтобы он снова стал лучшей версией Вини, когда он на пике, он очень опасен. Мы должны поддержать его. Он снова будет таким, каким был раньше, – сказал Беллингем на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико » в полуфинале Суперкубка Испании.