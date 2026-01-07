Хавьер Дзанетти: «Месси – это воплощение футбола, а благодаря Марадоне мы полюбили футбол сильнее. Я рад, что два лучших игрока мира родились в Аргентине»
Дзанетти о Месси и Марадоне: два лучших игрока мира родились в Аргентине.
Хавьер Дзанетти назвал Диего Марадону и Лионеля Месси лучшими игроками в истории.
«Мы с рождения следили за Диего и тем, на что он способен на поле. Благодаря ему мы еще сильнее полюбили футбол.
Когда мы видим, как играет Месси, то получаем удовольствие. Месси – это воплощение футбола.
Я рад, что два лучших футболиста мира родились в Аргентине и представляли нас в любой точке планеты именно так, как они это делали. Но время идет для всех.
Главное – что Месси, без сомнения, в ближайшие шесть месяцев подготовится наилучшим образом, чтобы продолжать быть капитаном нашей сборной и вместе со всеми партнерами защищать титул», – сказал вице-президент «Интера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
