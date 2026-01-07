  • Спортс
  • В «Реале» считают, что Алонсо мог бы лучше распоряжаться ресурсами. Тренерский штаб не верит, что зимой будет усиление
В «Реале» считают, что Алонсо мог бы лучше распоряжаться ресурсами. Тренерский штаб не верит, что зимой будет усиление

Сотрудник «Реала»: Алонсо мог бы лучше использовать ресурсы команды.

В «Реале» считают, что Хаби Алонсо мог бы работать продуктивнее.

The Athletic сообщает, что летом главный тренер просил подписать больше новичков, но после клубного ЧМ никаких сделок мадридцы не заключали. Один из помощников испанского специалиста сообщил, что в штабе уверены: зимой усиления тоже не будет.

Один из высокопоставленных сотрудников «Реала» отметил, что сейчас у мадридцев одна из самых молодых команд за последнее время, но средняя стоимость футболистов очень высока. Он выразил мнение, что Алонсо мог бы лучше распоряжаться предоставленными ему ресурсами.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
возможные трансферы
