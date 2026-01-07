Слот об Экитике: «Я сказал, что Юго не выбыл надолго, но матчи следуют один за другим. Он еще не тренировался с «Ливерпулем», может потребоваться на день-два больше»

Слот об Экитике: он еще не тренировался с «Ливерпулем», нужно время.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о физическом состоянии Юго Экитике .

Французский форвард ранее не попал в заявку на матч с «Фулхэмом» (2:2) в 20-м туре АПЛ . Сообщалось, что у него небольшие проблемы со здоровьем.

«Он до сих пор не тренировался с нами. Посмотрим, сможет ли он потренироваться сегодня. Два-три дня назад, когда мы играли против «Фулхэма», я сказал, что он не выбыл надолго, но это сложно, потому что матчи следуют один за другим.

Возможно, он сможет тренироваться с командой, а может быть, ему потребуется на один-два дня больше», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом ».

Мерсисайдцы завтра сыграют на выезде с «канонирами» в 21-м туре Премьер-лиги.