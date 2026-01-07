  • Спортс
  • Даниэле Адани: «Аллегри не эволюционировал. Он говорит, что игроки не должны менять позиции – но так команда станет предсказуемой. Что может сделать «Милан» в ЛЧ с таким стилем игры?»
Даниэле Адани: «Аллегри не эволюционировал. Он говорит, что игроки не должны менять позиции – но так команда станет предсказуемой. Что может сделать «Милан» в ЛЧ с таким стилем игры?»

Даниэле Адани: футбол Аллегри становится предсказуемым, он не подходит для ЛЧ.

Бывший защитник «Фиорентины» и «Интера» Даниэле Адани высказался о стиле футбола Массимилиано Аллегри.

«По сравнению с другими тренерами, такими как Киву или Конте, Макс, кажется, не эволюционировал. Он говорит, что игроки не должны менять позиции, они должны оставаться на своих ролях, но, играя так, вы никогда не эволюционируете, вы станете предсказуемыми. Владеть мячом не получится, стоя на месте. Я не могу сказать, провоцирует ли он меня или действительно так думает. Я смотрю на «Комо» Фабрегаса, который занимает шестое место. Я думаю, что «Комо» защищается лучше, чем «Милан».

У меня вопрос. Что может сделать «Милан» с таким стилем игры в Лиге чемпионов? Он не подходит. Я не говорю, что Аллегри плохо справляется со своей работой, я просто говорю, что в будущем понадобится что-то другое», – сказал Адани в подкасте Viva el Futbòl. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Milan News
Даниэле Адани
