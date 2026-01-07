Даниэле Адани: «Аллегри не эволюционировал. Он говорит, что игроки не должны менять позиции – но так команда станет предсказуемой. Что может сделать «Милан» в ЛЧ с таким стилем игры?»

Даниэле Адани: футбол Аллегри становится предсказуемым, он не подходит для ЛЧ.

Бывший защитник «Фиорентины» и «Интера» Даниэле Адани высказался о стиле футбола Массимилиано Аллегри .

«По сравнению с другими тренерами, такими как Киву или Конте , Макс, кажется, не эволюционировал. Он говорит, что игроки не должны менять позиции, они должны оставаться на своих ролях, но, играя так, вы никогда не эволюционируете, вы станете предсказуемыми. Владеть мячом не получится, стоя на месте. Я не могу сказать, провоцирует ли он меня или действительно так думает. Я смотрю на «Комо » Фабрегаса , который занимает шестое место. Я думаю, что «Комо» защищается лучше, чем «Милан».

У меня вопрос. Что может сделать «Милан» с таким стилем игры в Лиге чемпионов? Он не подходит. Я не говорю, что Аллегри плохо справляется со своей работой, я просто говорю, что в будущем понадобится что-то другое», – сказал Адани в подкасте Viva el Futbòl.