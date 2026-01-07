Росеньор – фанатам «Челси»: «Я здесь ради побед. Верьте»

Росеньор – фанатам «Челси»: мы здесь ради побед, верьте в нас.

Лиэм Росеньор обратился к болельщикам после назначения главным тренером «Челси».

«Верьте. Верьте в этот потрясающий клуб. Верьте в футболистов: когда вы даете команде энергию, то помогаете побеждать.

Вот ради чего я здесь. Вот ради чего мой штаб здесь. Вот ради чего здесь игроки. Мы здесь ради побед, и я очень сильно нуждаюсь в том, чтобы болельщики нам в этом помогли. С нетерпением жду скорой встречи с ними», – сказал Росеньор.

