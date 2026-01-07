Балотелли переходит в «Аль-Иттифак» из Дубая, контракт – на 2,5 года. Клуб идет последним во 2-й лиге ОАЭ

Марио Балотелли перейдет будет играть во второй лиге ОАЭ.

Бывший нападающий «Интера », «Милана», «Манчестер Сити», «Ливерпуля » и сборной Италии Марио Балотелли продолжит карьеру в ОАЭ. 35-летний футболист подписал контракт на два с половиной года с «Аль-Иттифаком» из Дубая, сообщает Джанлука Ди Марцио. Новая команда Балотелли занимает последнее, 15-е, место в турнирной таблице второго дивизиона ОАЭ, набрав 6 очков после 11 матчей.