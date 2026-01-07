Балотелли переходит в «Аль-Иттифак» из Дубая, контракт – на 2,5 года. Клуб идет последним во 2-й лиге ОАЭ
Марио Балотелли перейдет будет играть во второй лиге ОАЭ.
Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и сборной Италии Марио Балотелли продолжит карьеру в ОАЭ.
35-летний футболист подписал контракт на два с половиной года с «Аль-Иттифаком» из Дубая, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Новая команда Балотелли занимает последнее, 15-е, место в турнирной таблице второго дивизиона ОАЭ, набрав 6 очков после 11 матчей.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости