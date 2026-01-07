Хейлунд – лучший молодой игрок декабря в Серии А. У 22-летнего форварда «Наполи» 4 гола в 3 матчах

Расмус Хейлунд – лучший игрок Серии А до 23 лет в декабре.

Расмус Хейлунд признан лучшим молодым игроком декабря в чемпионате Италии.

Награда «Восходящая звезда месяца» будет вручена нападающему «Наполи » перед сегодняшним домашним матчем с «Вероной». Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Победитель премии для игроков младше 23 лет был выбран на основе углубленного анализа Kama Sport, разработанного с использованием данных отслеживания, записанных с помощью системы Hawk-Eye.

В декабре 22-летний форвард, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил 4 гола в трех матчах Серии А. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .