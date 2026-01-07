Бруну и Магуайр восстановились от травм и могут сыграть с «Бернли». Защитник пропустил 2 месяца
Фернандеш и Магуайр готовы играть.
Действующий и бывший капитаны «Манчестер Юнайтед» восстановились от травм.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Харри Магуайр, пропустивший два месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, возвращается в состав.
Бруну Фернандеш, травмировавшийся 21 декабря, тоже готов играть и может выйти на поле в сегодняшнем матче против «Бернли».
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
