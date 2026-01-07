Гурцкая о Карседо: «Он выстраивает игру глубоко сзади, это не формат футболистов «Спартака». Им нужен тренер с атакующим футболом, а не вариант «отбиться и забить один гол»
Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартаку» не подходит тактика нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
Красно-белые объявили о назначении испанского специалиста 5 января. Ранее Карседо работал главным тренером кипрского «Пафоса».
«Если посмотреть, как играет «Пафос» в Лиге чемпионов, хотя бы два матча, понимаешь, как они выстраивают игру – становятся очень глубоко сзади, те, кто бегает в середине поля и атаке – это точно не формат сегодняшних игроков «Спартака». Сегодняшним футболистам «Спартака» нужен тренер, который поставит атакующий футбол, чтобы команда могла забивать по 3-4 мяча, а не вариант «отбиться и забить один гол».
В «Спартаке» сегодня очень яркие, хорошие игроки в зоне атаки собраны. Если бы пришел хороший тренер, и они бы подкупили пару игроков в защиту чуть другого уровня, «Спартак» был бы сильной командой с хорошими футболистами. Точно не шестая команда РПЛ», – сказал Гурцкая.
После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата России.