Гурцкая о Карседо: «Он выстраивает игру глубоко сзади, это не формат футболистов «Спартака». Им нужен тренер с атакующим футболом, а не вариант «отбиться и забить один гол»

Гурцкая о Карседо: его стиль – не формат сегодняшних игроков «Спартака».

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартаку » не подходит тактика нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо .

Красно-белые объявили о назначении испанского специалиста 5 января. Ранее Карседо работал главным тренером кипрского «Пафоса».

«Если посмотреть, как играет «Пафос » в Лиге чемпионов , хотя бы два матча, понимаешь, как они выстраивают игру – становятся очень глубоко сзади, те, кто бегает в середине поля и атаке – это точно не формат сегодняшних игроков «Спартака». Сегодняшним футболистам «Спартака» нужен тренер, который поставит атакующий футбол, чтобы команда могла забивать по 3-4 мяча, а не вариант «отбиться и забить один гол».

В «Спартаке» сегодня очень яркие, хорошие игроки в зоне атаки собраны. Если бы пришел хороший тренер, и они бы подкупили пару игроков в защиту чуть другого уровня, «Спартак» был бы сильной командой с хорошими футболистами. Точно не шестая команда РПЛ», – сказал Гурцкая.

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата России.