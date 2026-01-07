  • Спортс
  • Ямаль за 343 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Беллингем – 4-й, Виртц – 6-й, Педри – 10-й, Дембеле не вошел в топ-100
119

Ямаль – самый дорогой игрок мира по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих футболистов мира. 

В список вошли 100 игроков. Первое место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – его трансферная стоимость оценивается в 343,1 миллиона евро. 

Топ-20 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 343,1 млн евро;

2. Эрлинг ХоландМанчестер Сити») – 255,1 млн евро;

3. Килиан Мбаппе («Реал») – 201,3 млн евро;

4. Джуд Беллингем («Реал») – 153,1 млн евро;

5. Майкл ОлисеБавария») – 136,9 млн евро;

6. Флориан Виртц («Ливерпуль») – 135,8 млн евро;

7. Дезире Дуэ («ПСЖ») – 134,6 млн евро;

8. Жоау Невеш («ПСЖ») – 130,6 млн евро;

9. Арда Гюлер («Реал») – 130,3 млн евро;

10. Педри («Барселона») – 130 млн;

11. Хулиан Альварес («Атлетико») – 127,5 млн евро;

12. Морган Роджерс («Астон Вилла») – 125,9 млн евро;

13. Юго Экитике («Ливерпуль») – 124,1 млн евро;

14. Кенан Йылдыз («Ювентус») – 121 млн евро;

15. Ник Вольтемаде («Ювентус») – 120 млн евро;

16. Эстевао («Челси») – 118,9 млн евро;

17. Коул Палмер («Челси») – 115,8 млн евро;

18-19. Пау Кубарси («Барселона») – 109,6 млн евро;

18-19. Лаутаро Мартинес («Интер») – 109,6 млн евро;

20. Дин Хейсен («Реал») – 108,3 млн евро. 

Отметим, что обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле не попал в топ-100.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CIES Footbal Observatory
