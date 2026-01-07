Майну вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы
Кобби Майну вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».
Кобби Майну восстановился после травмы.
20-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» был недоступен из-за повреждения с середины декабря.
Исполняющий обязанности главного тренера «МЮ» Даррен Флетчер подтвердил, что игрок вернулся к тренировкам во вторник.
Сегодня манкунианцы сыграют в гостях против «Бернли» в 21-м туре АПЛ. Матч пройдет в 23:15 по московскому времени.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
