Майну вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы

Кобби Майну вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

Кобби Майну восстановился после травмы.

20-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед » был недоступен из-за повреждения с середины декабря.

Исполняющий обязанности главного тренера «МЮ» Даррен Флетчер подтвердил, что игрок вернулся к тренировкам во вторник.

Сегодня манкунианцы сыграют в гостях против «Бернли» в 21-м туре АПЛ. Матч пройдет в 23:15 по московскому времени.