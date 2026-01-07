«Аякс» хочет арендовать Угарте у «МЮ». Хавбек не против перехода, он хочет больше играть перед ЧМ-2026
Мануэль Угарте может перейти в «Аякс».
«Аякс» заинтересован в подписании Мануэля Угарте.
Нидерландский клуб изучает возможность подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Сам уругваец не против такого перехода – он хочет получать больше игрового времени в преддверии чемпионата мира, сообщает Voetbal International.
Отмечается, что амстердамцы также рассматривают возможность возвращения Дэйли Блинда, выступающего в данный момент за «Жирону».
В текущем сезоне АПЛ Угарте провел 14 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbal International
