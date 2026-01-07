«Аякс» хочет арендовать Угарте у «МЮ». Хавбек не против перехода, он хочет больше играть перед ЧМ-2026

Мануэль Угарте может перейти в «Аякс».

«Аякс » заинтересован в подписании Мануэля Угарте .

Нидерландский клуб изучает возможность подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед » на правах аренды. Сам уругваец не против такого перехода – он хочет получать больше игрового времени в преддверии чемпионата мира, сообщает Voetbal International.

Отмечается, что амстердамцы также рассматривают возможность возвращения Дэйли Блинда , выступающего в данный момент за «Жирону».

В текущем сезоне АПЛ Угарте провел 14 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь .