Собослаи о матче «Ливерпуля» с «Арсеналом»: «Это они играют против чемпионов, а не мы. АПЛ непроста, ее не выигрываешь к январю. О «Сити» и «Вилле» не стоит забывать»

Собослаи о матче «Ливерпуля» и «Арсенала»: они играют против чемпионов, а не мы.

Полузащитник «Ливерпуля » Доминик Собослаи высказал мнение о противостоянии с «Арсеналом ».

«Красные» в статусе действующих чемпионов АПЛ сыграют в гостях с лидирующими в турнирной таблице «канонирами» в 21-м туре Премьер-лиги.

– Думаете ли вы, что играете в четверг против чемпионов? Против команды, которая завоюет титул?

– О, боже, до этого еще далеко. Премьер-лига – это непросто. Ее не выигрываешь к январю, поэтому я не думаю, что мы играем против чемпионов. Это они играют против чемпионов.

И, вероятно, они это тоже знают, как и мы. Конечно, они одни из фаворитов этого года, невероятная команда с очень хорошими игроками. Но мы не должны забывать о «Манчестер Сити » и об «Астон Вилле», которая тоже показывает отличные результаты.

Так что нет, это не мы играем против чемпионов, а они играют против чемпионов, – сказал Собослаи.