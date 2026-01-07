Месси о финтах: «Я умею делать все, но в матчах они никогда мне не нравились. В детстве я больше выделывался»

Лионель Месси о финтах: умею делать все, но они никогда мне не нравились.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем отношении к финтам с мячом.

«Я умею делать все. Но раньше я их никогда не делал, мне они не нравились.

Когда я был маленьким, я делал больше, больше выделывался. Но тогда было не все, что есть сегодня.

Но мне никогда не нравилось [делать] это в матчах», – сказал Месси.