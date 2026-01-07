  • Спортс
  • Златан Ибрагимович: «Роналдо был и остается лучшим игроком всех времен для меня, он номер один. Благодаря ему и Мохаммеду Али я выработал свой собственный стиль»
Златан Ибрагимович: «Роналдо был и остается лучшим игроком всех времен для меня, он номер один. Благодаря ему и Мохаммеду Али я выработал свой собственный стиль»

Златан Ибрагимович: Роналдо был и остается лучшим игроком всех времен для меня.

Бывший нападающий «Барселоны», «МЮ», «Интера», «Ювентуса» и «Милана» Залатан Ибрагимович назвал Роналдо лучшим футболистом в истории.

«Для меня Роналдо был и остается лучшим игроком всех времен. Есть много великих футболистов, но для меня он номер один.

Тогда не было Instagram или YouTube. Я ходил в библиотеку, искал видео, прятался, чтобы наблюдать за его дриблингом и движениями. Я хотел научиться этим трюкам. Каким-то образом, благодаря Мохаммеду Али и Роналдо, я выработал свой собственный стиль.

Я наблюдал за ним [Али] по телевизору, который тогда был черно-белым. Я наблюдал за тем, как он говорил, как вел себя. Он не был высокомерным. В детстве мне сразу захотелось узнать, кто он такой. Я сказал себе: «Я хочу быть похожим на него, но в футболе». Я начал смотреть матчи, и именно тогда я впервые увидел Роналдо». 

Об игре против Роналдо в миланском дерби в 2007-м

«Я был счастлив как ребенок... Я, Златан, играл против него – это мечта всей моей жизни. Я смотрел на него, я не сводил с него глаз, потому что в детстве он был моим кумиром. Величайший из всех, кто когда-либо появлялся на футбольном поле. За всю свою карьеру до этого момента я никогда не оказывался в подобной ситуации. Мне хотелось обнять его и поблагодарить за все, но шло дерби.

В конце матча я зашел к нему в раздевалку «Милана», мы обменялись футболками, и он даже оставил мне автограф. У меня есть фотография его футболки, которая с гордостью висит в моей комнате в Мальме. Горе тому, кто прикоснется к ней.

«Феномен» олицетворяет мое детство, мою детскую мечту. Для меня он – это все», – сказал советник владельцев «Милана» в интервью (Ne)uspjeh prvaka.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
