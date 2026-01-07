  • Спортс
  • Флетчер о реакции Бруну на увольнение Аморима: «Он был разочарован. Это лидер, который хочет добиваться успеха с каждым тренером. Я уважаю его, у нас прекрасные отношения»
5

Даррен Флетчер рассказал о реакции капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша на увольнение Рубена Аморима.

Флетчер назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» после ухода португальского специалиста.

«У меня прекрасные отношения с Бруну, и я очень его уважаю. Он невероятный игрок для «Манчестер Юнайтед» и потрясающий лидер.

Как и любой другой, Бруну был разочарован. Он хочет добиваться успеха с каждым тренером. Бруну был разочарован, когда каждый тренер, с которым он работал, покидал клуб. Я знаю, что у него и Рубена были хорошие отношения.

Но, как и я, Бруну осознает свою ответственность как капитана – помогать всем игрокам, содействовать и делать все возможное для клуба. Он отличный лидер, отличный коммуникатор», – сказал Флетчер.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
психология
